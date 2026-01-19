Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - Haftbefehl vollstreckt

Birkweiler (ots)

Am gestrigen Sonntag (18.01.2026) wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Landau das bestehende Sonntagsfahrverbot für Lastkraftwagen gemäß § 30 StVO überwacht. Hierbei wurde im Bereich der B10 bei Birkweiler ein 50-jähriger LKW-Fahrer kontrolliert. Ein Verstoß gegen das genannte Fahrverbot lag nicht vor. Jedoch ergab eine Überprüfung seiner Personalien, dass dieser zur Fahndung aufgrund eines offenen Haftbefehls ausgeschrieben war. Durch die Zahlung des geforderten Betragens in Höhe von 1200 Euro konnte er die Verhaftung abwenden.

