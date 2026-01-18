POL-PDLD: Wechselseitige Körperverletzung auf Après-Ski Party
Altdorf (ots)
Am 18.01.2025 um 02:08 Uhr wurde der Polizei Edenkoben eine Körperverletzung auf einer Après-Ski Party in Altdorf gemeldet. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es zu einer Rangelei mit einer wechselseitigen Körperverletzung kam. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.
