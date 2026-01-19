PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Steinweiler -Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Steinweiler (ots)

Am Abend des 17.01.26 zwischen ca. 17.30h und 22.20h wurde in Steinweiler in der Hauptstraße zwischen Niedergasse und Kirchstraße ein Fahrzeug beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder eine Person oder Personengruppe zum relevanten Zeitraum an der genannten Örtlichkeit gesehen haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

