Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibenhardt - Verkehrskontrolle

Scheibenhardt (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Grenzübergang in Scheibenhardt stellte die Bundespolizei einen 36-jährigen Mann aus Lörrach fest, der ohne Führerschein mit einem Fahrzeug unterwegs war. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte durch die zuständige Landespolizei aus Wörth bei dem Mann den Einfluss berauschender Mittel feststellen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Seine Weiterfahrt wurde untersagt.

