Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Scheibe eines Ladenlokals eingeschlagen: Zeugen beobachten mehrere Täter

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Freitag (30. Januar 2026) kam es gegen 01:35 Uhr an der Klosterstraße in Emmerich zu einem schweren Diebstahl. Drei bislang unbekannte Täter beschädigten dabei die Scheibe eines Ladenlokals und entwendeten aus dem Verkaufsraum diverse Tabakwaren. Zeugen gaben an sie drei dunkelgekleidete Täter gesehen zu haben, welche sich mit einem dunklen Pkw der Marke VW von der Örtlichkeit in Fahrtrichtung Niederlande entfernt hätten.

Die Kripo Emmerich ermittelt und nimmt weitere Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

