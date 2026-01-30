PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Scheibe eines Ladenlokals eingeschlagen: Zeugen beobachten mehrere Täter

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Freitag (30. Januar 2026) kam es gegen 01:35 Uhr an der Klosterstraße in Emmerich zu einem schweren Diebstahl. Drei bislang unbekannte Täter beschädigten dabei die Scheibe eines Ladenlokals und entwendeten aus dem Verkaufsraum diverse Tabakwaren. Zeugen gaben an sie drei dunkelgekleidete Täter gesehen zu haben, welche sich mit einem dunklen Pkw der Marke VW von der Örtlichkeit in Fahrtrichtung Niederlande entfernt hätten.

Die Kripo Emmerich ermittelt und nimmt weitere Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren