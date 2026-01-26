PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach Anruf falscher Polizeibeamter

Aalen (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr erhielt ein Senior in Untermünkheim einen Anruf eines Telefonbetrügers. Dieser gab sich als falscher Polizeibeamter aus und versuchte den Senior dazu zu veranlassen, seine Wertgegenstände zu übergeben. Der Senior erkannte den Betrug und verständige die Polizei. Diese konnten einen 20-Jährigen Abholer der Wertgegenstände in Untermünkheim festnehmen. Der 20-Jährige Bulgare wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

