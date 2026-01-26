PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Rot am See: Verkehrsunfall

Am Montagvormittag gegen 09:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Ford-Fahrer die L1040 von Oberwinden in Richtung B290. Dabei geriet er auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und geriet dadurch auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit einem bereits angehaltenen 57-jährigen Mercedes-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

