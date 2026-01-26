Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Aktualisierung "Witterungsbedingte Verkehrsunfälle"

Aalen (ots)

Wie bereits um 7:03 Uhr vermeldet, kam es seit gestern Nachmittag in allen drei Landkreisen des Polizeipräsidiums Aalen zu einer Vielzahl an witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Im Zeitraum zwischen Montag, 5:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr wurden weitere 25 witterungsbedingte Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen.

Sechs Unfälle ereigneten sich im Ostalbkreis, hierbei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen und es entstand Sachschaden von über 30.000 Euro.

Im Rems-Murr-Kreis wurden im genannten Zeitraum zehn weitere Verkehrsunfälle registriert, hier blieb es in allen Fällen bei Blechschäden.

Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden weitere neun Verkehrsunfälle registriert, bei acht Unfällen entstand lediglich Blechschaden, bei einem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt.

Zu gegebener Zeit wird über die aktuelle Unfalllage nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell