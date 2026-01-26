Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Fahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: In Gegenverkehr gerutscht

Ein 32-jähriger Lenker eines VW Golf befuhr am Sonntag gegen 19:55 Uhr die Alte Heidenheimer Straße in Richtung Aalener Straße. In einer dortigen Kurve verlor er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte frontal in einen entgegenkommenden Daimler-Benz, der von einem ebenfalls 32-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurde der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Hyundai i20, der zwischen Freitagnachmittag, 15.30 Uhr und Samstagmorgen, 0:15 Uhr in der Gartenstraße bzw. in der Eugen-Hafner-Straße geparkt war. An den Hyundai entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Unterschneidheim: Gegen Baum geprallt

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr befuhr eine 54-jährige Lenkerin eines Mazda die Landstraße 2221 zwischen Tannhausen und Unterschneidheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Hierbei wurde die Fahrerin schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. An ihrem PKW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Bei dem Unfall waren auch die Feuerwehren aus Tannhausen und Unterschneidheim mit sechs Fahrzeugen und 56 Wehrleuten im Einsatz.

Ellwangen: Fahrer versucht sich Kontrolle zu entziehen

Am Freitagmorgen um 11.20 Uhr wurde in der Röhlinger Straße durch das Polizeirevier Ellwangen eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei wurde der Fahrer eines BWM mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Aufgrund dessen wurde der Fahrer mittels Polizeikelle aufgefordert auf den Parkplatz eines Baumarktes zu fahren. Der BMW-Lenker fuhr jedoch an dem Beamten vorbei und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Nachdem ihm zwei Beamte mit einem Streifenwagen hinterherfuhren und das Blaulicht und das Martinshorn einschalteten, beschleunigte der Fahrer seinen PKW und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ludwig-Lutz-Straße davon. Kurze Zeit darauf konnte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Elektromarktes festgestellt werden. Von dort fuhr der Fahrer in einen Hinterhof, von wo er nicht mehr weiterfahren konnte, weswegen er versuchte zu Fuß zu flüchten. Letztendlich konnte er durch einen nacheilenden Beamten auf einem Firmengelände gefasst und vorläufig festgenommen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei der vorläufigen Festnahme des 44-Jährigen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Gschwend: Polizei übersehen

Am Freitag gegen 19:40 Uhr befuhr eine 42-jährige Lenkerin eines Renault Clio die B298 von Seelach in Fahrtrichtung Gschwend. Hierbei bemerkte die Fahrerin nicht, dass eine Vorausfahrende 25-Jährige Mercedes-Lenkerin ihr Fahrzeug abbremste und am rechten Straßenrand anhielt, nachdem von hinten ein ziviles Streifenfahrzeug der Polizei mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht heranfuhr. Die Renault-Lenkerin scherte unvermittelt aus und wollte an dem Mercedes vorbeifahren. Der 48-jährige Lenker des Audi Polizeifahrzeugs versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Renault nicht mehr verhindern. Durch den Anstoß wurde der Renault nach rechts abgewiesen und streifte hierbei den stehenden Mercedes. Der Audi wurde nach links abgewiesen und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 43.000 Euro.

Jagstzell: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker kam am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Ulm, zwischen der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau und der Anschlussstelle Ellwangen, am Ausgang eines Baustellenbereichs nach rechts über die Fahrbahnmarkierung und kollidierte mit drei Warnbaken. Hierdurch wurde eine Warnbake auf den rechten Fahrstreifen geschleudert. Ein 54-jähriger VW-Fahrer erkannte die Bake zu spät und überfuhr diese. Dadurch entstand an seinem Pkw ein Schaden von rund 2.500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg unter der Rufnummer 07904 94260 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell