Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Automatenaufbruch, Körperverletzungen, Brände, Unfallflucht

Aalen (ots)

Sulzbach: Versuchter Automatenaufbruch

Am Montag, gegen 00:10 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann dabei beobachtet, wie er in einem Verkaufsraum in der Backnanger Straße randalierte und offenbar versuchte Automaten aufzubrechen. Selbst als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, ließ der 28-Jährige nicht von seinem Vorhaben ab, sondern versuchte weiter das Geldfach eines Automaten gewaltsam zu öffnen. Erst nach mehrmaligem Ansprechen reagierte der Mann, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er randalierte, schrie herum und beleidigte die Einsatzkräfte. Er wurde in eine Fachklinik gebracht und muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Backnang: Körperverletzung.

Am Sonntagabend, gegen 19:00 Uhr kam es im Häfnersweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer stieg mutmaßlich aufgrund einer Verkehrssituation empört aus seinem Fahrzeug und beleidigte einen 57-jährigen Mitarbeiter des Winterdienstes. Anschließend wurde der 57-Jährige vom 26-Jährigen zu Boden geschubst und ihm wurde mehrmals gegen ein Bein getreten. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Auseinandersetzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Kernen/Stetten: Streitigkeiten

Am Sonntag, gegen 04:40 Uhr gerieten zwei Männer im Alter von 45 und 34 Jahren in der Bachstraße in einen Streit. Dabei versetzte der 34-jährige Mann dem 45-Jährigen einen Faustschlag. Als der 45-Jährige am Boden lag, sollen mehrere unbekannte Personen auf ihn eingetreten haben. Sowohl der 45-Jährige, als auch der 34-Jährige waren stark alkoholisiert. Der 45-jährige Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Kernen/Rommelshausen: Körperverletzung auf Hausparty

Am Samstagabend feierten mehrere Personen in der Robert-Bosch-Straße eine Hausparty. Gegen 20 Uhr erschien eine Gruppe Jugendlicher uneingeladen vor Ort. Sie beschädigten zwei Türen im Gebäude und versprühten einen Feuerlöscher. Durch den ausgelösten Feuerlöscher klagten mehrere Gäste über Kopfschmerzen und Übelkeit. Als die Gruppierung darauf angesprochen wurde, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Mehrere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden leicht verletzt. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 bei der Polizei zu melden.

Korb: Feuerwehreinsatz

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Samstagabend gegen 18:15 Uhr im Keller eines Wohnhauses in der Buocher Straße ein Wäschetrockner in Brand. Die Feuerwehren Korb und Waiblingen kamen mit insgesamt acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer. Durch den Brand wurde lediglich der Trockner sowie die darin befindliche Wäsche beschädigt, die Schadenshöhe wird auf 800 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Winnenden: Küchenbrand

Am Sonntagabend kurz vor 19:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Küchenbrand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Schiefersee verständigt. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Backofen vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geriet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor das Feuer auf die Wohnung übergriff. Der entstandene Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Brand niemand. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar, die Bewohner wurden in einem Hotel untergebracht.

Winnenden-Hertmannsweiler: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Sonntag gegen 17:45 Uhr die Johannes-Giesser-Straße und kam auf der glatten Straße im Kurvenbereich von der Straße ab und prallte gegen einen Grundstückszaun. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Fahrzeugbrand

Am Sonntagabend kurz nach 21:30 Uhr geriet ein Pkw auf der K 1847 zwischen Winnenden und Hertmannsweiler vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Fahrer konnte rechtzeitig aus dem Pkw aussteigen und blieb unverletzt. Der Pkw brannte vollständig aus, der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Rudersberg: Pkw beschädigt

Zwischen Samstag, 18:40 Uhr und Sonntag, 2:45 Uhr warfen bisher unbekannte Vandalen einen Blumenkübel gegen einen Seat, der in der Rathausstraße geparkt war und verursachten hierdurch rund 500 Euro Schaden am Pkw. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr zwischen Mittwoch und Sonntag den Holzbergweg und kam hierbei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und beschädigte einen Metallzaun neben der Fahrbahn. Anschließend fuhr er unerlaubt weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell