POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche in Gaildorf und Schwäbisch Hall, Unfall in Rosengarten

Rosengarten: Unfall mit Wohnmobil

Am Samstag gegen 10:08 Uhr wollte ein 34-Jähriger mit seinem BMW von Oberrot kommend auf die Hauptstraße in Rosengarten einbiegen. Dabei übersah er ein vorfahrtberechtigtes Wohnmobil und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR.

Gaildorf: In Schule eingebrochen

Zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Parkschule in Gaildorf ein. Es wurden mehrere Innentüren aufgebrochen und alle Räume durchwühlt. Bislang ist noch unbekannt, ob etwas entwendet wurde. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Gaildorf unter 07971 95090 erbeten.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag zwischen 12:00 und ca. 20:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Gebhardtweg ein. Zum Diebesgut liegen zum derzeitigen Ermittlungsstand noch keine Informationen vor. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 4000, erbeten.

