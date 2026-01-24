PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall, Einbruch und Körperverletzung

Aalen (ots)

Aalen: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Freitag gegen 13:50 Uhr wollte ein 62-jährige VW-Fahrer von einem Parkplatz nach links auf die Ulmer Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen kreuzenden 24-jährigen Pedelec-Fahrer und erfasste diesen. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt.

Aalen: Diebstahl aus Pkw

Am Freitag zwischen 20:50 und 21:00 Uhr schlugen Unbekannte die hintere rechte Scheibe eine weißen Hyundai ein, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heinrich-Rieger-Straße geparkt war. Von der Rückbank wurde eine Laptoptasche mit diversen Wertgegenständen und Bargeld entwendet. Der Parkplatz war zu diesem Zeitpunkt noch gut frequentiert, daher bittet das Polizeirevier Aalen mögliche Zeugen um telefonisch Meldung unter 07361 5240.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung im City Center

Am Freitag gegen 18:30 Uhr stellte ein 31-jähriger Security-Mitarbeiter mehrere Jugendliche im City Center fest, die die dortige Rolltreppe als Spielplatz verwendeten. Da die Jugendlichen das Gebäude nicht verließen wurde die Polizei verständigt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei kamen wohl mehrere weitere Personen dazu und es kam zur Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil des 31-Jährigen. Er wurde leicht verletzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht nun Zeugen und bittet diese um Meldung unter 07171 3580.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

