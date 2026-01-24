POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall
Fichtenau: Einbruch in Firmengebäude
Aalen (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag, 16:30 Uhr bis Freitag, 06:00 Uhr schlugen Unbekannte ein Loch in eine Scheibe in einem Firmengebäude in der Parkstraße in Fichtenau-Neustädtlein. So konnten die Täter ein Fenster öffnen und in das Objekt einsteigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell