POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall
Fichtenau: Einbruch in Firmengebäude

Aalen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 16:30 Uhr bis Freitag, 06:00 Uhr schlugen Unbekannte ein Loch in eine Scheibe in einem Firmengebäude in der Parkstraße in Fichtenau-Neustädtlein. So konnten die Täter ein Fenster öffnen und in das Objekt einsteigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

