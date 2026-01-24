Aalen (ots) - Welzheim: Unfall mit verletzter Person Am Freitag gegen 13:35 Uhr kam es in der Friedrich-Bauer-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Ford-Fahrerin fuhr aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Straße und übersah eine 33-jährige VW-Fahrerin, die von links kam. Beim Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. ...

mehr