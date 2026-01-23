PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Nachtragsmeldung zu "Hubschraubereinsatz nach Auseinandersetzung"

Aalen (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach den geflüchteten Personen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers und mehreren Streifenbesatzungen verliefen negativ. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein 49-jähriger Mann von mehreren anderen Personen verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, verweigerte anschließend aber die weitere Behandlung. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zu den Tätern und den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Anbei die ursprüngliche Meldung von 22:12 Uhr:

Waiblingen: Hubschraubereinsatz nach Auseinandersetzung

Am Freitagabend kurz nach 21:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der mindestens eine Person verletzt wurde. Derzeit sind mehrere Streifen sowie ein Polizeihubschrauber zur Fahndung nach den geflüchteten Personen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

    Aalen (ots) - Am Freitagabend kurz nach 21:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der mindestens eine Person verletzt wurde. Derzeit sind mehrere Streifen sowie ein Polizeihubschrauber zur Fahndung nach den geflüchteten Personen im Einsatz.

