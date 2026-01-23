PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Festnahme nach Schockanruf-Geldabholer in Haft

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Neuler: Festnahme nach Schockanruf-Geldabholer in Haft

In den letzten Tagen riefen Betrüger in einer Vielzahl von Haushalten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen mit der Masche "Schockanruf" an und versuchten so Bürgerinnen und Bürger um ihre Ersparnisse zu bringen. Die Betrüger geben sich hier meist als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus, täuschen eine Notsituation nach einem Unfall vor und fordern Bargeld oder Wertgegenstände als Kaution. So auch bei einem Ehepaar aus Neuler, das am Mittwoch einen solchen Anruf erhielt und 80.000 Euro bezahlen sollte, weil ihre Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. In der Folge vereinbarten sie die Übergabe von Bargeld und Wertsachen an einen Abholer. Dieser konnte am Mittwochnachmittag nach der Übergabe von Kräften der Kriminalpolizei festgenommen werden. Der 20 Jahre alte Tatverdächtige mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

