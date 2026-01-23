POL-AA: Waiblingen: Hubschraubereinsatz nach Auseinandersetzung

Aalen (ots) - Aalen: PKW übersehen Ein 46-jähriger BMW-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 20 Uhr von einem Parkplatz in die Robert-Bosch-Straße einfahren. Hierbei übersah er einen dort fahrenden Ford eines 64-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand. Schwäbisch Gmünd: PKW zerkratzt Am Donnerstag wurde in der Oberbettringer Straße zwischen 7:55 Uhr und 11:40 Uhr ...

