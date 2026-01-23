PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Hubschraubereinsatz nach Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Am Freitagabend kurz nach 21:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der mindestens eine Person verletzt wurde. Derzeit sind mehrere Streifen sowie ein Polizeihubschrauber zur Fahndung nach den geflüchteten Personen im Einsatz.

