Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist ermittelt, Beratung zum Thema Einbruchschutz, Unfallflucht

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Exhibitionist ermittelt

Nachdem ein jüngerer Mann am 12.01. in der Straße Am Zipfelbach und am 19.01. in der Schulstraße durch exhibitionistische Handlungen aufgefallen war, konnte ein 25-jähriger Mann aus Winnenden durch die Polizei ermittelt werden. Dem Mann wurden Platzverweise ausgesprochen. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Weitere Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder selbst belästigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 bei der Waiblinger Polizei zu melden.

Murrhardt: Infomobil des LKA zum Thema "Einbruchschutz" im Klosterhof

Am Mittwoch, 28.01.2026 ist das Informationsmobil des LKA Baden-Württemberg in Murrhardt im Klosterhof. Von 09:30 Uhr bis 16:30 Uhr informiert dort die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Rems-Murr-Kreis fachlich fundiert und kostenlos über verschiedene Möglichkeiten des Einbruchschutzes

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Betroffene oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden.

Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt auch im Jahr 2024, dass knapp die Hälfte der Einbrüche im Versuch gescheitert sind. Wichtig sind: Eine gute Sicherungstechnik, ein "sicherungsbewusstes Verhalten" und aufmerksame Nachbarn.

Welzheim: Unfallflucht

Am Freitag im kurzen Zeitraum zwischen 8:40 Uhr und 8:55 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken in der Hundsberger Straße einen geparkten Toyota und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 800 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Welzheim hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 01782 92810 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell