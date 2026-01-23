PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch, Unfallflucht

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Am Donnerstag, zwischen 07:30 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW-Touran, der in der Sonnenbergstraße geparkt war. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte den VW mutmaßlich beim Rangieren und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dieser wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Winnenden bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07195 6940.

Waiblingen/Hegnach: versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, zwischen 16:30 Uhr und 20:20 Uhr vergeblich eine Balkontür eines Mehrfamilienhauses im Oßweiler Weg aufzuhebeln. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Sie verursachten einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

