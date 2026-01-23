Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Angriff auf Beamte, Brunnen beschädigt und Diebstahl von Kraftstoff

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr befuhr eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin die K2268. An einer Kreuzung zur L2218 wollte sie nach links auf die Landstraße einbiegen und übersah dabei einen 55-jährigen VW-Fahrer, welcher bereits auf der L2218 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14 000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die Schenkenseestraße und wollte in die Bühlertalstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 29-jährige VW-Fahrerin und es kam zum Unfall. Durch den Crash entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Wolpertshausen: Bei Unfall leicht verletzt

Ein 36-jähriger Skoda-Fahrer war am Donnerstagvormittag gegen 09 Uhr auf der L1037 in Richtung Hörlebach unterwegs. An der Kreuzung mit der L1042 übersah er einen vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Lkw-Fahrer und fuhr diesem in die Seite. Durch den Unfall wurde der 63-jährige, sowie die 27-jährige Beifahrerin im Skoda leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 21 000 Euro.

Schrozberg: Angriff auf Beamte

Nach einer vorangegangenen Streitigkeit wurde einem 46-jährigen Mann am Donnerstag gegen 21:30 Uhr im Rotenburger Weg durch eine eingesetzte Streife ein Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete der Mann Widerstand, bedrohte die Beamten und versuchte, sie zu bespucken. Gegen ihn wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Blaufelden: Unklarer Spiegelstreifer

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:50 Uhr kam es auf der B290 zwischen dem Bahnübergang und einem Parkplatz zu einer Kollision der Außenspiegel eines 33-jährigen Audi-Fahrers und einer 50-jährigen Audi-Fahrerin. Zuvor soll der 33-Jährige dicht hinter einem hellen SUV gefahren sein. Da der genaue Unfallhergang bislang unklar ist und der Fahrer des SUVs bislang nicht bekannt ist, bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07953 9250-10 zu melden.

Satteldorf: Brunnen beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen 9 Uhr und 11:20 Uhr am Donnerstag wurde in der Unteren Gasse ein Steinbrunnen an einem Parkplatz durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und kümmerte sich nicht um den Schaden von mehreren hundert Euro. Personen, welche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Fichtenau/Neustädtlein: Diebstahl von Kraftstoff aus Container

In der Gärtnerstraße wurden von einem Betriebsgelände zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, aus einem Container rund 80 Liter Kraftstoff entwendet, welcher in Kanistern abgefüllt war. Zudem wurden zwei weitere olivgrüne Kanister gestohlen. Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich unter der 07962 379 mit Hinweisen zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr wurde auf dem Hallenbad Parkplatz in der Blaufelder Straße ein geparkter Fiat 500 durch eine unbekannte Person hinten links beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer Hinweise zu diesem Vorfall hat wird gebeten sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell