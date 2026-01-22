PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tatverdächtiger nach Pkw-Aufbrüchen festgenommen & Aggressiver Ladendieb

Aalen (ots)

Waiblingen / Weinstadt / Korb / Remshalden: Tatverdächtiger nach Pkw-Aufbrüchen festgenommen

Wie bereits Ende Dezember mitgeteilt, kam es seit Ende September 2025 in Waiblingen-Beinstein, Weinstadt, Korb und Remshalden zu einer Häufung an Pkw-Aufbrüchen. Durch intensive Ermittlungen ergab sich zwischenzeitlich der Verdacht gegen einen 23-jährigen Mann aus Waiblingen, der für mindestens zwölf der insgesamt 28 Pkw-Aufbrüche seit Ende September verantwortlich sein soll. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen in Waiblingen erwirkt, der am gestrigen Mittwoch vollstreckt wurde. Hierbei wurde sowohl die mutmaßliche Tatkleidung, als auch mutmaßliches Tatwerkzeug beim 23-Jährigen aufgefunden. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart wieder auf freien Fuß entlassen und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Anbei die Meldung vom 30.12.2025:

Waiblingen / Weinstadt / Korb / Remshalden: Vermehrte Pkw-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise

   In den letzten Wochen kam es in Waiblingen-Beinstein, Weinstadt, 
Korb und Remshalden zu einer Häufung an Pkw-Aufbrüchen. Im Zeitraum 
zwischen Anfang September und Ende Dezember wurden insgesamt 28 Autos
aufgebrochen und darin befindliche Wertgegenstände gestohlen. In fast
allen Fällen schlug die Täterschaft hierbei die Seitenscheibe ein, um
in den Pkw zu gelangen. Es liegen Erkenntnisse vor, dass es sich bei 
etlichen Aufbrüchen um denselben Täter handeln könnte. Dieser soll 
bei der Tatausführung immer ähnlich gekleidet gewesen sein. Bei der 
getragenen Kleidung dürfte es sich um eine helle Jogginghose und um 
ein dunkles Oberteil mit dunkler Aufschrift gehandelt haben. Zudem 
soll ein Rucksack mitgeführt worden sein. Zu der Person oder zu 
anderen verdächtigen Beobachtungen bittet die Polizei um Hinweise aus
der Bevölkerung. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 
Telefonnummer 07151 9500 an das Polizeirevier Waiblingen zu wenden. 
Um weitere Taten zu verhindern, gibt die Polizei folgende 
Präventionshinweise:
   - Lassen Sie Ihr Fahrzeug nie unverschlossen stehen, auch nicht 
     für wenige Minuten.
   - Lassen Sie keinesfalls Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen.
   - Parken Sie Ihr Auto nach Möglichkeit in einer abschließbaren 
     Garage. Sollte dies nicht möglich sein, parken Sie an belebten 
     und an gut beleuchteten Orten und vermeiden Sie es, in 
     abgelegenen, dunklen Straßen zu parken.
   - Informieren Sie die Polizei, wenn Personen bei Dunkelheit 
     Fahrzeuge ableuchten oder sich in ungewöhnlicher Weise für 
     Fahrzeuge interessieren.

Winnenden: Aggressiver Ladendieb

Zwei Männer wurden am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr in einem Supermarkt in der Waiblinger Straße dabei beobachtet, wie sie diverse Lebensmittel in ihre mitgeführten Taschen packten und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen. Als sie von einer Angestellten des Ladens hierauf angesprochen wurden, ergriffen die beiden Männer die Flucht. Ein weiterer Angestellter des Supermarktes nahm die Verfolgung auf und konnte einen der beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 29-jährige Tatverdächtige soll hierbei heftige Gegenwehr geleistet und mehrfach versucht haben, sich zu befreien und zu flüchten. Der Ladenangestellte erlitt bei der Verfolgung und beim Festhalten des Mannes leichte Verletzungen. Im Rucksack des Tatverdächtigen wurden neben den Lebensmitteln noch insgesamt neun hochwertige Parfumflaschen im Wert von rund 900 Euro aufgefunden. Woher diese stammen, ist derzeit noch unklar. Der zweite Tatverdächtige konnte entkommen, das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 29-jährige tunesische Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug, anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugenhinweise zum zweiten Tatverdächtigen sowie evtl. Hinweise zur Herkunft der Parfumflaschen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 13:57

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Oberkochen: Auffahrunfall - Verursacher unbekannt Auf der B19 bei der Abfahrt Oberkochen Süd fuhr am Donnerstagmorgen gegen 7:10 Uhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Opel auf, welcher daraufhin auf einen Skoda geschoben wurde. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, welche Hinweise zum unbekannten Fahrzeug haben, ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 07:51

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Unfallfluchten

    Aalen (ots) - Fellbach: Ampel umgefahren - Zeugen gesucht Ein unbekannter LKW-Lenker kollidierte am Mittwoch, gegen 22:45 Uhr an der Kreuzung Fellbacher Straße / Jakobstraße mit einer Ampel. Durch den Unfall, der vermutlich beim Abbiegen geschah, knickte die Ampel um und fiel zu Boden. Der unbekannte LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An der Ampel entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Das ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 07:43

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle und Diebstahl

    Aalen (ots) - Böbingen: Unfall Ein 18-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 19:50 Uhr mit einem Mercedes-Sprinter aus einer Grundstückszufahrt auf die Mögglinger Straße ein. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 25-jährige Fiat-Fahrerin. Es kam zur Kollision, wobei ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand. Aalen: Unfall mit Radfahrer Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr befuhr eine 31-jährige Opel-Lenkerin den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren