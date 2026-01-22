Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tatverdächtiger nach Pkw-Aufbrüchen festgenommen & Aggressiver Ladendieb

Aalen (ots)

Waiblingen / Weinstadt / Korb / Remshalden: Tatverdächtiger nach Pkw-Aufbrüchen festgenommen

Wie bereits Ende Dezember mitgeteilt, kam es seit Ende September 2025 in Waiblingen-Beinstein, Weinstadt, Korb und Remshalden zu einer Häufung an Pkw-Aufbrüchen. Durch intensive Ermittlungen ergab sich zwischenzeitlich der Verdacht gegen einen 23-jährigen Mann aus Waiblingen, der für mindestens zwölf der insgesamt 28 Pkw-Aufbrüche seit Ende September verantwortlich sein soll. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen in Waiblingen erwirkt, der am gestrigen Mittwoch vollstreckt wurde. Hierbei wurde sowohl die mutmaßliche Tatkleidung, als auch mutmaßliches Tatwerkzeug beim 23-Jährigen aufgefunden. Er wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart wieder auf freien Fuß entlassen und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Anbei die Meldung vom 30.12.2025:

Waiblingen / Weinstadt / Korb / Remshalden: Vermehrte Pkw-Aufbrüche - Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionshinweise

In den letzten Wochen kam es in Waiblingen-Beinstein, Weinstadt, Korb und Remshalden zu einer Häufung an Pkw-Aufbrüchen. Im Zeitraum zwischen Anfang September und Ende Dezember wurden insgesamt 28 Autos aufgebrochen und darin befindliche Wertgegenstände gestohlen. In fast allen Fällen schlug die Täterschaft hierbei die Seitenscheibe ein, um in den Pkw zu gelangen. Es liegen Erkenntnisse vor, dass es sich bei etlichen Aufbrüchen um denselben Täter handeln könnte. Dieser soll bei der Tatausführung immer ähnlich gekleidet gewesen sein. Bei der getragenen Kleidung dürfte es sich um eine helle Jogginghose und um ein dunkles Oberteil mit dunkler Aufschrift gehandelt haben. Zudem soll ein Rucksack mitgeführt worden sein. Zu der Person oder zu anderen verdächtigen Beobachtungen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 an das Polizeirevier Waiblingen zu wenden. Um weitere Taten zu verhindern, gibt die Polizei folgende Präventionshinweise: - Lassen Sie Ihr Fahrzeug nie unverschlossen stehen, auch nicht für wenige Minuten. - Lassen Sie keinesfalls Wertgegenstände sichtbar im Auto liegen. - Parken Sie Ihr Auto nach Möglichkeit in einer abschließbaren Garage. Sollte dies nicht möglich sein, parken Sie an belebten und an gut beleuchteten Orten und vermeiden Sie es, in abgelegenen, dunklen Straßen zu parken. - Informieren Sie die Polizei, wenn Personen bei Dunkelheit Fahrzeuge ableuchten oder sich in ungewöhnlicher Weise für Fahrzeuge interessieren.

Winnenden: Aggressiver Ladendieb

Zwei Männer wurden am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr in einem Supermarkt in der Waiblinger Straße dabei beobachtet, wie sie diverse Lebensmittel in ihre mitgeführten Taschen packten und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen. Als sie von einer Angestellten des Ladens hierauf angesprochen wurden, ergriffen die beiden Männer die Flucht. Ein weiterer Angestellter des Supermarktes nahm die Verfolgung auf und konnte einen der beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 29-jährige Tatverdächtige soll hierbei heftige Gegenwehr geleistet und mehrfach versucht haben, sich zu befreien und zu flüchten. Der Ladenangestellte erlitt bei der Verfolgung und beim Festhalten des Mannes leichte Verletzungen. Im Rucksack des Tatverdächtigen wurden neben den Lebensmitteln noch insgesamt neun hochwertige Parfumflaschen im Wert von rund 900 Euro aufgefunden. Woher diese stammen, ist derzeit noch unklar. Der zweite Tatverdächtige konnte entkommen, das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 29-jährige tunesische Tatverdächtige wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug, anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugenhinweise zum zweiten Tatverdächtigen sowie evtl. Hinweise zur Herkunft der Parfumflaschen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

