Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Fellbach: Ampel umgefahren - Zeugen gesucht

Ein unbekannter LKW-Lenker kollidierte am Mittwoch, gegen 22:45 Uhr an der Kreuzung Fellbacher Straße / Jakobstraße mit einer Ampel. Durch den Unfall, der vermutlich beim Abbiegen geschah, knickte die Ampel um und fiel zu Boden. Der unbekannte LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An der Ampel entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Weinstadt-Beutelsbach: Betrunken Unfall verursacht

Eine 70 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr die Poststraße und kollidierte hierbei mit einem geparkten Mercedes. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen geparkten Suzuki geschoben. An allen drei Pkw entstand Sachschaden. Ein Alkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab einen Wert von über 0,9 Promille, weshalb sie neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben musste.

Schorndorf: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Mittleren Uferstraße den linken Außenspiegel eines geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell