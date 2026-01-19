Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Einbruch in Schreinerei

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag (17. Januar) auf Sonntag (18. Januar) brachen unbekannte Täter in eine Schreinerei in der Straße Zur Hoppecke in Willingen ein.

Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür zum Gebäude der Schreinerei und gelangten anschließend in Büroräume, die sie durchsuchten. Hier entwendeten sie Bankkarten und Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell