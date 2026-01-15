Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen, Korbach, Willingen - Erneut Taschendiebstähle in Geschäften und im ÖPNV, Polizei warnt und gibt Tipps

Korbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (14. Januar) kam es im Landkreis Waldeck-Frankenberg erneut zu mehreren Fällen von Taschendiebstählen. Zwei ereigneten sich in Geschäften, einer in einem Bus. In allen Fällen bemerkten die Opfer erst später, dass sie bestohlen worden waren. Die Polizei warnt vor diesem Phänomen und gibt Tipps geben, wie man sich vor Taschendieben schützen kann

In Bad Wildungen war eine 62-Jährige in der Zeit zwischen 14.10 und 14.30 Uhr mit einem öffentlichen Bus in der Bad Wildunger Innenstadt unterwegs. In dieser Zeit wurde sie Opfer von Taschendieben, die ihre Geldbörse aus einer Umhängetasche von ihr unbemerkt entwendeten. In der Geldbörse befand sich auch eine EC-Karte, mit der unmittelbar nach dem Diebstahl an einem Geldautomaten in der Straße Breiter Hagen eine größere Summe Bargeld abgehoben wurde.

In Korbach waren Diebe gegen 15.45 Uhr in einem Discounter im Südring aktiv. Sie stahlen einer 74-jährigen Frau ihre Geldbörse aus einer Handtasche. In der Geldbörse befand sich lediglich eine geringe Menge Bargeld.

Etwa zur gleichen Zeit kam es in Willingen-Usseln zu einem weiteren Diebstahl in einem Geschäft in der Korbacher Straße. Hier hatten die Unbekannten eine Stoffeinkaufstasche einer 71-Jährigen mit einem unbekannten scharfen Gegenstand aufgeschnitten. Aus der Tasche entwendeten sie ein rotes Portemonnaie mit einer geringen Menge Bargeld, EC-Karte und Ausweispapieren. Die bestohlene Frau hatte den Diebstahl erst kurz nach der Tat bemerkt, da ihr die Tasche zu leicht vorkam. Bei einer genaueren Nachschau stellte sie den Verlust der Geldbörse und den Schnitt in der Einkaufstasche fest.

In allen drei Fällen hatten die Opfer die Diebstähle erst später bemerkt, so dass sie auch keine Angaben zu den Tätern machen konnten.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Korbach unter der Tel. 05631-9710 oder der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Die Handtasche oder der Rucksack gehören nicht in den Einkaufswagen.

Aus aktuellem Anlass: Eine Einkaufstasche ist kein sicherer Aufbewahrungsort für eine Geldbörse oder Wertgegenstände

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde Sie ansprechen oder anrempeln: Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110.

Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell