Polizei Korbach

POL-KB: Lichtenfels-Goddelsheim - Einbrecher in Wohnhaus

Korbach (ots)

In der Zeit von Dienstagmittag (6. Januar) bis Freitagabend (9. Januar) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Goddelsheim ein.

Die Täter hebelten eine Terrassentür des derzeit unbewohnten Wohnhauses in der Straße Grüner Weg auf und konnten so in das Gebäude gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume, ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

