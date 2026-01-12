PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Lichtenfels-Goddelsheim - Einbrecher in Wohnhaus

Korbach (ots)

In der Zeit von Dienstagmittag (6. Januar) bis Freitagabend (9. Januar) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Goddelsheim ein.

Die Täter hebelten eine Terrassentür des derzeit unbewohnten Wohnhauses in der Straße Grüner Weg auf und konnten so in das Gebäude gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume, ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

