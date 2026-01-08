PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Wohnhaus

Korbach (ots)

Ohne Beute blieb ein bisher unbekannter Einbrecher in der Nacht zum heutigen Donnerstag (8. Januar) in Bad Wildungen. Er flüchtete, nachdem er auf eine Bewohnerin getroffen war. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Unbekannte hatte gegen 03.00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Odershäuser Straße in Bad Wildungen aufgehebelt. Anschließend konnte er in das Gebäude einsteigen. Er durchsuchte mehrere Räume und traf dabei auf eine Bewohnerin. Als der Täter diese bemerkte, trat er ohne Beute die Flucht an. Von dem Täter ist bisher lediglich bekannt, dass er etwa 170 - 180 cm groß und schlank ist.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die unter Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

