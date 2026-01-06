Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Taxifahrer bestohlen und geschlagen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag (3. Januar) auf Sonntag (4. Januar) wurde der Fahrer eines AST-Taxis in der Bad Wildunger Innenstadt erst bestohlen, kurze Zeit später auch geschlagen. Außerdem versuchten die zwei unbekannten Täter noch das Handy gewaltsam zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 46-jährige Fahrer stand mit seinem AST-Taxi gegen 01.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Straße Breiter Hagen in Bad Wildungen, als er von zwei jungen Männern angesprochen wurde. Nachdem diese an der Beifahrerseite geklopft hatten, öffnete der Fahrer die Scheibe. Einer der unbekannten Täter fragte, ob er auch nach Berlin fahren würde. Der Fahrer erklärte, dass er mit seinem AST-Taxi nur in Bad Wildungen fahre. Während des Gesprächs entwendeten die Unbekannten vom Beifahrersitz, von dem Fahrer zunächst unbemerkt, eine Stofftasche mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und eine Armbanduhr.

Die Täter verließen zunächst den Tatort in Richtung EWF, kehrten aber nach wenigen Minuten wieder zurück. Erst jetzt bemerke der Fahrer, dass sein Geld und seine Uhr entwendet worden waren. Er stieg aus dem Taxi und forderte seine Sachen zurück. Die Unbekannten versuchten nun das Handy des 46-Jährigen gewaltsam zu entwenden, was jedoch nicht gelang. Einer der Täter schlug den Fahrer noch gegen den Kopf, anschließend flüchteten die Unbekannten wieder in Richtung EWF. Der Fahrer verständigte die Polizei Bad Wildungen. Die anschließende Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Etwa 20 bis 22 Jahre alt, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, blonde, mittellange Haare, sprach akzentfrei Deutsch, bekleidet mit Jeans, schwarzer Jacke, darunter gelbes Oberteil.

Täter 2:

Etwa 20 bis 22 Jahre alt, normale Statur, schwarze, kurze Haare.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls, Körperverletzung und versuchten Raubes übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen, insbesondere zwei junge Männer, die sich während der Tat in Tatortnähe aufgehalten haben sollen, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell