POL-KB: Korbach - Sachbeschädigung an Auto
Korbach (ots)
In der Zeit von Sonntagabend (4. Januar) bis Montagabend (5. Januar) beschädigte ein Unbekannter in Korbach eine Scheibe eines Autos. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Täter hatte mit einem unbekannten spitzen Gegenstand auf eine Seitenscheibe eines grauen Ford Puma, der auf einem Parkplatz im Bereich Weißdornweg / Holunderflosse stand, eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.
Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.
