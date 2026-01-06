PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Sachbeschädigung an Auto

Korbach (ots)

In der Zeit von Sonntagabend (4. Januar) bis Montagabend (5. Januar) beschädigte ein Unbekannter in Korbach eine Scheibe eines Autos. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter hatte mit einem unbekannten spitzen Gegenstand auf eine Seitenscheibe eines grauen Ford Puma, der auf einem Parkplatz im Bereich Weißdornweg / Holunderflosse stand, eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

