POL-KB: Landau - Schwarzer Peugeot durch Unbekannte entwendet, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (31. Dezember) entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Peugeot, welcher in der Mittelstraße in Landau abgestellt war. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort des Autos.

Der schwarze Peugeot älteren Baujahrs mit dem Kennzeichen KB-LR 512 stand zur Tatzeit um etwa 05:30 Uhr vor dem Haus der Halter in der Mittelstraße in Landau. Die Unbekannten verschafften sich wahrscheinlich mit dem Originalschlüssel Zugang zu dem Auto und fuhren damit in unbekannte Richtung davon.

Nach der Tat gingen bei der Polizei bereits mehrere Hinweise ein, dass das Fahrzeug in Bad Arolsen und den umliegenden Ortschaften gesehen wurde. Unter anderem stand es in Wetterburg und Neu-Berich. Die Personen, die das Fahrzeug in Wetterburg und Neu-Berich benutzten, können von den Zeugen nicht beschrieben werden, schlichen aber auffällig um Wohnhäuser herum. Da das Auto nur einen Wert von etwa 1500 Euro besitzt geht die Polizei davon aus, dass die Täter das Fahrzeug entwendeten, um damit weitere Straftaten zu begehen.

Hinweise zu dem schwarzen Peugeot mit dem Kennzeichen KB-LR 512 und zu Personen, die mit diesem unterwegs sind bitte an die Polizei in Bad Arolsen unter 05691 97990.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

