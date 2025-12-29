Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Mehrere Einbrüche von Freitag bis Samstag

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (26. Dezember), 14 Uhr bis Samstagmorgen, 07:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in mehrere Objekte in der Arolser Straße in Volkmarsen ein und entwendeten Geld, Werkzeug und andere Gegenstände. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Einbrüche in einer Nacht verübten unbekannte Täter in der Arolser Straße zwischen Lütersheimer Straße und Wetterweg. Die Täter drangen in ein Geschäft für KFZ-Bedarf, einen Lagerraum und einen gastronomischen Betrieb ein. Sie verschafften sich Zugang zu den Gebäuden, indem sie Fenster aufhebelten und durch diese einsteigen konnten. Dann durchsuchten sie die Räume und nahmen Kassen, Bohrschrauber, Bargeld und diverse wertvolle Gegenstände mit. Anschließend flohen die Täter vom Tatort. Eine später aufgefundene Kasse lässt vermuten, dass sie sich in Richtung Welda entfernten.

Bei den Einbrüchen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 300 Euro. Der Wert des entwendeten Diebesguts liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen unter 05691 97990

