Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (20. Dezember) gegen 0:50 versuchten drei Unbekannte in ein Wohnhaus in Waldeck einzubrechen. Die Täter wurden von einem Nachbarn gestört und flohen in einem Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Die drei Unbekannten versuchten ein Fenster zu dem Wohnhaus in der Thüringer Straße in Waldeck aufzuhebeln, um sich so Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Ein Nachbar wurde auf die Tat aufmerksam und machte Lärm, sodass die Täter abbrachen und die Flucht ergriffen. Der Nachbar sah noch, wie die drei Unbekannten, die alle mit Hoodies, Jacken und Kapuzen bekleidet waren und Sporttaschen mit sich führten, in ein Auto mit Dortmunder Kennzeichen stiegen und wegfuhren. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem Fahrzeug machen können werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0 zu wenden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell