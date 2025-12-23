PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Streit endet mit Schnittverletzung, Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Korbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen endete am Samstagabend (20. Dezember) für einen 22-Jährigen mit einer Schnittverletzung. Da der genaue Tatablauf und die Hintergründe noch nicht hinreichend geklärt sind, sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Samstagabend (20. Dezember) gegen 19 Uhr vor einem Einkaufszentrum in der Röddenauer Straße in Frankenberg zu einem zunächst verbalen Streit zwischen mindestens drei männlichen Personen syrischer Herkunft, in dessen Verlauf das Opfer von zwei Tatverdächtigen mit dem Tode bedroht worden sein soll. Dann soll einer der Tatverdächtigen, ein 32- Jähriger, ein Messer gezogen und damit in Richtung des Körpers des 22-Jährigen gestochen haben. Dadurch erlitt das Opfer eine oberflächliche Schnittverletzung am Bauch. Als zwei Unbeteiligte in den Konflikt einschritten, konnte sich das Opfer befreien und vom Tatort fliehen. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter flüchtig, durch die sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die beiden Tatverdächtigen identifiziert werden.

Gegen 20:20 Uhr meldete ein Zeuge eine weitere Auseinandersetzung an einem Kiosk an der Uferstraße in Frankenberg. Die sofort entsandte Streife der Polizeistation Frankenberg traf vor Ort die beiden Tatverdächtigen an und nahm sie fest. Bei der Durchsuchung der Personen fanden die Beamten Messer, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg ordnete der Haftrichter gegen den 32-jährigen Beschuldigten Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei in Korbach bittet um Zeugenhinweise. Wer die Auseinandersetzungen gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden.

Pressestelle Staatsanwaltschaft Marburg

06421 290 202

Annika Heuschneider

Stellv. Pressesprecherin Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

