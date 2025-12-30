Polizei Korbach

POL-KB: Twistesee - Snackautomat gesprengt, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. Dezember) sprengte eine bislang unbekannte Person einen Snackautomaten, der am Wohnmobilhafen am Twistesee aufgestellt war. Der Automat wurde durch die Tat vollständig zerstört, der Täter floh mit der Geldkassette.

Bereits seit Sonntag ermittelt die Kriminalpolizei in Korbach wegen der Sprengung eines Snackautomaten, welcher im Bericher Seeweg im Bereich des Wohnmobilhafens stand. Nach Sichtung eines Videos steht der Tathergang nun fest. Ein unbekannter Täter, der leider nicht näher beschrieben werden kann, steckte einen Gegenstand in den Ausgabeschacht des Automaten und entfernte sich dann schnell von diesem. Kurz darauf, um 04:02 Uhr, kam es zu einer starken Explosion, die den Automaten zerstörte und in Brand setzte. Der Täter lief zum Automaten zurück, griff sich die Geldkassette und verließ den Tatort in Richtung Staudamm. Außerdem sah ein Zeuge unmittelbar nach der Tat ein dunkles Auto, das sich schnell über den Staudamm in Richtung Wetterburg entfernte.

Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Der Automat wurde durch die Sprengung und den anschließenden Brand komplett zerstört und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Wert des Bargeldes, welches sich im Automaten befand, liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Korbach führt die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und ist auf der Suche nach Zeugen, die insbesondere Angaben zum Fluchtfahrzeug und seiner Fluchtrichtung machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell