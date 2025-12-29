Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Korbach (ots)

Einen kompletten Zigarettenautomaten entwendeten unbekannte Täter im Elfringhäuser Weg in Korbach. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Tat.

Das Fehlen des Zigarettenautomaten wurde der Polizei am Morgen des 23. Dezember gemeldet. Dreiste Täter hatten mit einem Werkzeug, vermutlich mit einer Flex, die Stahlpfosten, auf denen der Automat stand, zerschnitten und konnten so den ganzen Automaten mitsamt Inhalt entwenden. Später wurde der Automat in einem Feldweg kurz vor Berndorf aufgefunden. Das Gerät war aufgebrochen, Zigaretten und Bargeld fehlten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro. Wie viel Geld und Zigaretten die Täter erbeuten konnten, ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation in Korbach unter 05631 971 0.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

