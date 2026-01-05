PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KB: Waldeck-Sachsenhausen - Mülltonnen brennen, Polizei ermittelt

Korbach (ots)

Am späten Sonntagabend (4. Januar) brannten in Sachsenhausen vier Mülltonnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Die Polizei Bad Wildungen wurde gegen 23.15 Uhr informiert, dass vor einem Wohnhaus in der Gartenstraße in Sachsenhausen mehrere Mülltonnen brennen. Am Einsatzort stellten die Polizeibeamten fest, dass insgesamt vier Mülltonnen, die neben der Treppe zur Hauseingangstür standen, gebrannt hatten.

Die alarmierten Feuerwehren aus Sachsenhausen und Höringhausen konnten das Feuer ablöschen und ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude verhindern. Die durch Ruß in Mitleidenschaft gezogene Hausfassade wurde durch die Feuerwehren abgekühlt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Ein Hausbewohner hatte vorher einen lauten Knall wahrgenommen. Als er daraufhin nach draußen geeilt war, konnte er die brennenden Mülltonen sehen. Er alarmierte sofort die Feuerwehr.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Feuer durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verursacht wurde.

Die Polizei ist daher auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

