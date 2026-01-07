Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Brand im Autohaus, zwei Personen verletzt

Korbach (ots)

Am Dienstagabend kam es in einem Autohaus in Diemelstadt-Rhoden zu einem Brand, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand in Verbindung mit Lackierungsarbeiten verursacht. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 20.10 Uhr erhielt die Polizei Bad Arolsen Kenntnis von einem Brand in einem Ausstellungsraum eines Autohandels in der Straße Wrexer Teich in Diemelstadt-Rhoden. Bei Eintreffen der Polizeibeamten am Brandort hatte die Feuerwehr Rhoden bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Gegen 20.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

Der Brand war in einem Ausstellungsraum entstanden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten ein 32-Jähriger und ein 33-Jähriger Lackierungsarbeiten am Dach des Raumes vorgenommen. Dabei sollen eine Lackierpistole und ein Kompressor in Brand geraten sein. Der 32-Jährige wollte den Brand löschen, dabei warf er versehentlich ein Behältnis mit leicht entzündlicher Flüssigkeit um. Da er diese Flüssigkeit auch an seine Hose bekam, fing auch diese an zu brennen.

Dabei zog er sich erhebliche Brandverletzungen an den Beinen und ein Rauchgasintoxikation zu, konnte sich aber noch aus dem Gebäude begeben. Hier konnte er das Feuer an der Hose, auch durch Werfen in den Schnee, löschen. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 33-Jährige wurde ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, da der Verdacht einer Rauchgasintoxikation bestand.

Aufgrund der anstehenden Renovierungsarbeiten an der Ausstellungshalle befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Fahrzeuge im Gebäude. Der Sachschaden beträgt nach ersten, vorläufigen Schätzungen etwa 30.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Korbach geführt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

