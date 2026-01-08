PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen- Reinhardshausen - Einbruch in Gaststätte, Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest, ein zweiter Täter ist flüchtig

Korbach (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (8. Januar) brachen zwei Täter in eine Gaststätte in Reinhardshausen ein. Da eine aufmerksame Nachbarin die Polizei Bad Wildungen verständigt hatte, konnte die Polizeibeamten schnell am Tatort sein und einen Tatverdächtigen festnehmen. Ein zweiter Täter ist noch flüchtig.

Die Nachbarin hatte verdächtige Geräusche in der Gaststätte in der Günter-Hartenstein-Straße in Reinhardshausen gehört und daher die Polizei verständigt.

Nur wenige Minuten nach der Mitteilung trafen die ersten Polizeibeamten am Tatort ein. Dort konnten sie eine offensichtlich aufgebrochene Kellertür feststellen und Geräusche aus der Gaststätte wahrnehmen. Kurze Zeit später konnten die Polizeibeamten aus einiger Entfernung sehen, wie ein Täter flüchtete. Eine kurze Verfolgung blieb ohne Erfolg.

Anschließend durchsuchten mehrere Polizeibeamte das Gebäude der Gaststätte. Dabei trafen sie auf einen zweiten Tatverdächtigen, der versuchte, sich im Keller zu verstecken. Der 21-Jährige wurde festgenommen und zur Polizeistation Bad Wildungen gebracht.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatortes fanden die Polizeibeamten im Eingangsbereich der Gaststätte Einbruchswerkzeug. Auf dem Fluchtweg des unbekannten Täters fanden sie außerdem zahlreiche Spirituosenflaschen und Getränkedosen, Diebesgut aus der Gaststätte, sowie weiteres Einbruchswerkzeug. Die Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt.

Der 21-Jährige wurde nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel im Laufe des Tages (8. Januar) entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er wird sich aber wegen des Einbruchs in die Gaststätte und möglicher weiterer Straftaten zu verantworten haben.

Am Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass es in der Nacht in Reinhardshausen zu einem weiteren Einbruchsdelikt gekommen war, bei dem die Täter ohne Beute blieben. Bei einer Gaststätte in der Quellenstraße hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen, konnten aber nichts entwenden. Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in die Gaststätte in der Günter-Hartenstein-Straße ist sehr wahrscheinlich.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die unter der Telefonnummer 05631/9710 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 11:25

    POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher in Wohnhaus

    Korbach (ots) - Ohne Beute blieb ein bisher unbekannter Einbrecher in der Nacht zum heutigen Donnerstag (8. Januar) in Bad Wildungen. Er flüchtete, nachdem er auf eine Bewohnerin getroffen war. Die Polizei bittet um Hinweise. Der Unbekannte hatte gegen 03.00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Odershäuser Straße in Bad Wildungen aufgehebelt. Anschließend konnte er in das Gebäude einsteigen. Er ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:13

    POL-KB: Diemelstadt-Rhoden - Brand im Autohaus, zwei Personen verletzt

    Korbach (ots) - Am Dienstagabend kam es in einem Autohaus in Diemelstadt-Rhoden zu einem Brand, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand in Verbindung mit Lackierungsarbeiten verursacht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 20.10 Uhr erhielt die Polizei Bad Arolsen Kenntnis von einem Brand in einem Ausstellungsraum eines ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 16:00

    POL-KB: Bad Wildungen - Taxifahrer bestohlen und geschlagen

    Korbach (ots) - In der Nacht von Samstag (3. Januar) auf Sonntag (4. Januar) wurde der Fahrer eines AST-Taxis in der Bad Wildunger Innenstadt erst bestohlen, kurze Zeit später auch geschlagen. Außerdem versuchten die zwei unbekannten Täter noch das Handy gewaltsam zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen. Der 46-jährige Fahrer stand mit seinem AST-Taxi gegen 01.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Straße Breiter Hagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren