POL-KB: Bad Wildungen- Reinhardshausen - Einbruch in Gaststätte, Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest, ein zweiter Täter ist flüchtig

Korbach (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (8. Januar) brachen zwei Täter in eine Gaststätte in Reinhardshausen ein. Da eine aufmerksame Nachbarin die Polizei Bad Wildungen verständigt hatte, konnte die Polizeibeamten schnell am Tatort sein und einen Tatverdächtigen festnehmen. Ein zweiter Täter ist noch flüchtig.

Die Nachbarin hatte verdächtige Geräusche in der Gaststätte in der Günter-Hartenstein-Straße in Reinhardshausen gehört und daher die Polizei verständigt.

Nur wenige Minuten nach der Mitteilung trafen die ersten Polizeibeamten am Tatort ein. Dort konnten sie eine offensichtlich aufgebrochene Kellertür feststellen und Geräusche aus der Gaststätte wahrnehmen. Kurze Zeit später konnten die Polizeibeamten aus einiger Entfernung sehen, wie ein Täter flüchtete. Eine kurze Verfolgung blieb ohne Erfolg.

Anschließend durchsuchten mehrere Polizeibeamte das Gebäude der Gaststätte. Dabei trafen sie auf einen zweiten Tatverdächtigen, der versuchte, sich im Keller zu verstecken. Der 21-Jährige wurde festgenommen und zur Polizeistation Bad Wildungen gebracht.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatortes fanden die Polizeibeamten im Eingangsbereich der Gaststätte Einbruchswerkzeug. Auf dem Fluchtweg des unbekannten Täters fanden sie außerdem zahlreiche Spirituosenflaschen und Getränkedosen, Diebesgut aus der Gaststätte, sowie weiteres Einbruchswerkzeug. Die Gegenstände wurden als Beweismittel sichergestellt.

Der 21-Jährige wurde nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kassel im Laufe des Tages (8. Januar) entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er wird sich aber wegen des Einbruchs in die Gaststätte und möglicher weiterer Straftaten zu verantworten haben.

Am Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass es in der Nacht in Reinhardshausen zu einem weiteren Einbruchsdelikt gekommen war, bei dem die Täter ohne Beute blieben. Bei einer Gaststätte in der Quellenstraße hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen, konnten aber nichts entwenden. Ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in die Gaststätte in der Günter-Hartenstein-Straße ist sehr wahrscheinlich.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, die unter der Telefonnummer 05631/9710 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

