POL-KB: Bad Wildungen - Versuchter Raub, Täter muss ohne Beute aber mit Gesichtsverletzung flüchten

Ohne Beute blieb ein bisher unbekannter Täter am Sonntagabend (11. Januar) in Bad Wildungen. Er hatte versucht, einen 28-Jährigen zu berauben, der sich jedoch wehrte. Der Täter erhielt bei der Tat einen Schlag in das Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der 28-Jährige hatte am Sonntag gegen 20.45 Uhr an einem Geldautomaten in der Bad Wildunger Brunnenstraße Geld abgehoben. Unmittelbar danach kam ein Unbekannter auf ihn zu und forderte ihn auf, das Geld herauszugeben. Der Unbekannte versuchte, den 28-Jährigen zu schlagen. Dieser konnte jedoch ausweichen und schlug zurück. Der im Gesicht getroffene Täter ging kurz zu Boden, stand aber schnell wieder auf und ergriff die Flucht in Richtung Altstadt.

Die anschließend verständigte Polizei Bad Wildungen leitete eine Fahndung ein, die nicht zum Erfolg führte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Etwa 40 bis 50 Jahre alt,

170 bis 180 cm groß,

schlanke Statur,

schwarze Haare,

Dreitagebart,

sprach unbekannte, ausländische Sprache,

bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke, grauer Wollmütze und weißen Schuhe.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu der Tat, dem beschriebenen Täter oder auch zu einer männlichen Person, auf die die Personenbeschreibung passt und die seit Sonntagabend eine Gesichtsverletzung hat, geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Korbach unter der Telefonnummer 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

