Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Bornheim - Landau (ots)

Zwischen Mittwochabend (31.12.2025, 20 Uhr) und Samstagmorgen (03.01.2026, 07:30 Uhr) brachen bislang Unbekannte in Bornheim, sowie in Landau in insgesamt 5 geparkte PKW ein.

In Bornheim wurden in der Dammgasse, auf dem Parkplatz des Sportgeländes zwei Scheiben an einem Bus des Sportvereins eingeschlagen und das Handschuhfach geöffnet. Wertgegenstände konnten durch die Täterschaft nicht entwendet werden.

In Landau wurden in der Pommernstraße an zwei nebeneinander geparkten PKW jeweils die Fahrer,- bzw. Beifahrerscheibe eingeschlagen und die Handschuhfächer durchwühlt. Auch hier konnten durch die Täterschaft keine Wertgegenstände vorgefunden werden.

In der Fichtenstraße wurde an einem weiteren PKW die Beifahrerscheibe eingeschlagen und wie bereits bei den anderen PKW das Handschuhfach durchwühlt. Ob Gegenstände entwendet wurden ist bislang nicht bekannt.

In der Helmbachstraße wurde an einem PKW ebenfalls die Beifahrerscheibe eingeschlagen und das Handschuhfach durchwühlt. Da auch hier keine Wertgegenstände im PKW aufbewahrt wurden, konnte kein Diebesgut erlangt werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel.: 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell