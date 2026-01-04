Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeibeamter wird bei Absicherung einer Unfallstelle von PKW erfasst

Germersheim, B9 Höhe Lingenfeld (ots)

Am Samstag den 03.01.2026 kam es kurz nach 19 Uhr auf der B9, Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe Lingenfeld-Süd, zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Polizeibeamten. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer aus dem Raum Ludwigshafen übersah bei winterglatter Fahrbahn ein vor ihm befindliches Stauende. Bei dem folgenden Ausweichmanöver erfasste er einen 27-jährigen Polizeibeamten, der gerade die Unfallstelle absicherte. Zudem kollidierte der BMW mit dem Funkstreifenwagen, der mit Blaulicht und Warnbeleuchtung auf der Fahrbahn stand. Der Polizeibeamte erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die B9 ab Germersheim-Nord in Richtung Karlsruhe bis ca. 21 Uhr vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell