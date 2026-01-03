Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Glätteunfälle

Maikammer / Neustadt a. d. W. - A65 (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben zu zwei glättebedingten Verkehrsunfällen. Gegen 21:40 Uhr befuhr ein Nissan-Fahrer die L514 von Sankt Martin in Richtung Elmstein. Kurz nach der Totenkopfhütte kam das Fahrzeug in einer scharfen Linkskurve in Folge von Winterglätte von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Im weiteren Verlauf der Nacht verlor gegen 02:10 Uhr der Fahrer eines Opel Corsa beim Abfahren von der A65 an der Anschlussstelle Neustadt-Süd aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den abschüssigen Grünstreifen. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. In beiden Fällen blieben die Fahrzeugführer unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell