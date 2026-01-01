PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Silvesternacht - Polizei Landau zieht positive Bilanz

Landau (ots)

Der Jahreswechsel verlief im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Landau überwiegend friedlich. Einsatzkräfte mussten lediglich vereinzelt zu gemeldeten Körperverletzungsdelikten im Stadtgebiet Landau sowie kleineren Bränden ausrücken.

Kurz nach Mitternacht kam es in der Queichheimer Hauptstraße in Landau zu einem Wortgefecht zwischen Nachbarn, woraufhin der 24-Jährige Anwohner einen Mülleimer beschädigte und einen 28-jährigen Gast seines Nachbarn nach hinten stieß.

Weiterhin eskalierte gegen 00:30 Uhr in der Marktstraße in Landau ein Streitgespräch zwischen zwei Frauen. Hierbei wurde eine 20-Jährige durch einen Schlag leicht verletzt, woraufhin diese ihre 32-jährige Kontrahentin verbal bedrohte.

Kurz darauf schlug ein bislang Unbekannter einem 28-Jährigen aus dem Landkreis Germersheim nach einem verbalen Disput auf einer Feier am Untertorplatz in Landau mit der Faust ins Gesicht, wodurch der 28-Jährige ein geschwollenes Hämatom im Bereich des linken Auges erlitt.

Weiterhin kam es aufgrund von Feuerwerkskörpern zu insgesamt fünf Bränden, wobei jedoch keine Personen verletzt wurden. In Landau und Billigheim-Ingenheim brannte jeweils ein Mülleimer und in den Ortslagen Insheim, Siebeldingen und Rohrbach gerieten Hecken in Brand.

Schlussendlich zieht die Polizei Landau eine durchweg positive Bilanz und dankt der Bevölkerung für die überwiegend rücksichtsvolle und friedliche Teilnahme an den Silvesterfeierlichkeiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Dennis Bettinger

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

