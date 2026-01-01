PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am Mittwochmorgen, den 31.12.2025 gegen 08:30 Uhr wurde festgestellt, dass bislang Unbekannte gewaltsam in Büroräumlichkeiten in einem Mehrparteienhaus in der Unteren Hauptstraße in Herxheim einbrachen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel.: 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau
Dennis Bettinger

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 08:11

    POL-PDLD: Fliegendes Glas in Kneipe

    Germersheim (ots) - Hoch her ging es in der Silvesternacht gegen 03:00 Uhr in einer Kneipe in der Germersheimer Innenstadt. Nachdem eine 34-jährige Frau aus Germersheim mit einem anderen weiblichen Gast zunächst in Streit geriet, warf diese ihr kurz darauf ein Glas an den Hinterkopf. Anschließend verlies die Übeltäterin mit ihrer Begleitung sofort die Kneipe. Die 34-jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 07:31

    POL-PDLD: Krachendes Silvester

    Germersheim (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es in der Silvesternacht gegen 02:30 Uhr in einer Lokalität in der Posthiusstraße in Germersheim. Ein 48-jähriger Mann aus Baden-Baden, der neben seiner Frau auch seinen minderjährigen Sohn zum Feiern dabei hatte, geriet mit den Security aneinander und warf diesen vor Alkohol an seinen Sohn verkauft zu haben. Hiernach sei er von einem der Security-Mitarbeiter geschlagen worden. Der Mann, deutlich ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 21:32

    POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 71-Jährigen

    Wörth am Rhein (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung von 30.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6187966 Der am 29.12.2025 als vermisst gemeldete 71-Jährige konnte wohlbehalten in Wörth am Rhein angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren