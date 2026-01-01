Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am Mittwochmorgen, den 31.12.2025 gegen 08:30 Uhr wurde festgestellt, dass bislang Unbekannte gewaltsam in Büroräumlichkeiten in einem Mehrparteienhaus in der Unteren Hauptstraße in Herxheim einbrachen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter Tel.: 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell