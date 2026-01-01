POL-PDLD: Fliegendes Glas in Kneipe
Germersheim (ots)
Hoch her ging es in der Silvesternacht gegen 03:00 Uhr in einer Kneipe in der Germersheimer Innenstadt. Nachdem eine 34-jährige Frau aus Germersheim mit einem anderen weiblichen Gast zunächst in Streit geriet, warf diese ihr kurz darauf ein Glas an den Hinterkopf. Anschließend verlies die Übeltäterin mit ihrer Begleitung sofort die Kneipe. Die 34-jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die Beschuldigte konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Eine Servicekraft konnte jedoch die Begleiterin der Glaswerferin identifizieren. Die Ermittlung der Beschuldigten setzt hieran an. Die Frau wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.
