Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 71-Jährigen

Wörth am Rhein (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 30.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6187966

Der am 29.12.2025 als vermisst gemeldete 71-Jährige konnte wohlbehalten in Wörth am Rhein angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Telefon: 07271-92210
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

