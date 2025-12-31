Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 71-Jährigen

Wörth am Rhein (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung von 30.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6187966

Der am 29.12.2025 als vermisst gemeldete 71-Jährige konnte wohlbehalten in Wörth am Rhein angetroffen werden.

Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

