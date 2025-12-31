POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 71-Jährigen
Wörth am Rhein (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von 30.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6187966
Der am 29.12.2025 als vermisst gemeldete 71-Jährige konnte wohlbehalten in Wörth am Rhein angetroffen werden.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Telefon: 07271-92210
https://s.rlp.de/XJAmi
