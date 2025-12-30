Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 71-Jährigen

Wörth am Rhein (ots)

Seit Montag, 29.12.2025, wird ein in 76744 Wörth wohnender 71-Jähriger vermisst. Er verließ am 29.12.2025 gegen 22:00 Uhr mit einem rot-schwarzen Pkw Smart mit Germersheimer Kennzeichen seinen gewohnten Lebensbereich.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 71-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 71-Jährigen:

Ca. 185 cm groß, schlank, keine Kopfbehaarung, bekleidet mir blauer Steppjacke, blauer Jeans, schwarzer Wollmütze, blauen Turnschuhen.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07271/9221-0 an die Polizeiinspektion Wörth zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes des Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

