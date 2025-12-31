POL-PDLD: Steinweiler (Pfalz) - Tödlicher Verkehrsunfall
Wörth am Rhein (ots)
Zu einem medizinischen Notfall und einem daraus resultierenden Verkehrsunfall kam es am 31.12.2025 gegen 10:45 Uhr.
Demnach musste der Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße in Steinweiler verkehrsbedingt halten und verlor im gleichen Moment ohne Einwirkung von außen das Bewusstsein. Infolgedessen kollidierte der PKW-Führer mit geparkten Fahrzeugen. Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern und Rettungskräften verliefen ohne Erfolg, sodass letztlich im Krankenhaus nur noch der Tod festgestellt werden konnte.
Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und Verkehrsunfallaufnahme musste die Hauptstraße drei Stunden gesperrt werden.
