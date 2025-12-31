PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinweiler (Pfalz) - Tödlicher Verkehrsunfall

Wörth am Rhein (ots)

Zu einem medizinischen Notfall und einem daraus resultierenden Verkehrsunfall kam es am 31.12.2025 gegen 10:45 Uhr.

Demnach musste der Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße in Steinweiler verkehrsbedingt halten und verlor im gleichen Moment ohne Einwirkung von außen das Bewusstsein. Infolgedessen kollidierte der PKW-Führer mit geparkten Fahrzeugen. Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern und Rettungskräften verliefen ohne Erfolg, sodass letztlich im Krankenhaus nur noch der Tod festgestellt werden konnte.

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und Verkehrsunfallaufnahme musste die Hauptstraße drei Stunden gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

