POL-PDLD: Germersheim - Wohnungsbrand

Germersheim (ots)

Am 30.12.2025 gegen 15:45 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Brand in einer Erdgeschosswohnung in der Hauptstraße gemeldet. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Germersheim konnte das Feuer zeitnah löschen.

Als Brandursache wurde ein technischer Defekt am Kühlschrank festgestellt. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise auf strafbares Verhalten ergaben sich nicht.

