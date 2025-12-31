PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Wohnungsbrand

Germersheim (ots)

Am 30.12.2025 gegen 15:45 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Brand in einer Erdgeschosswohnung in der Hauptstraße gemeldet. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Germersheim konnte das Feuer zeitnah löschen.

Als Brandursache wurde ein technischer Defekt am Kühlschrank festgestellt. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise auf strafbares Verhalten ergaben sich nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Straße 5
76726 Germersheim

Telefon: 07274-9580

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren