Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl hochwertiger Kaffeemaschinen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, den 30.12.2025 gegen 16:30 Uhr bis Mittwochmittag, den 31.12.2025 gegen 14:00 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Albert-Einstein-Straße in Landau und gelangten schließlich in den Verkaufsraum eines Kaffeemaschinenvertriebs. Durch die Unbekannten wurden mehrere hochwertige Geräte entwendet. Der insgesamt entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 63.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Albert-Einstein-Straße, nimmt die Polizei Landau unter Tel.: 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell