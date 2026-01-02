POL-PDLD: Berg - Mülltonnenbrand verursacht hohen Sachschaden

Landau (ots) - Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, den 30.12.2025 gegen 16:30 Uhr bis Mittwochmittag, den 31.12.2025 gegen 14:00 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Albert-Einstein-Straße in Landau und gelangten schließlich in den Verkaufsraum eines Kaffeemaschinenvertriebs. Durch die Unbekannten wurden mehrere hochwertige Geräte entwendet. Der insgesamt entstandene ...

mehr