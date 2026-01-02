PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Berg - Mülltonnenbrand verursacht hohen Sachschaden

Berg (Pfalz) (ots)

Am 01.01.2026 gegen 14.30h brannten in Berg in der Lukasstraße Mülltonnen auf einem privaten Anwesen. Durch das Feuer und die Hitze wurden Teile der Hausfassade und Dämmung beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Landau die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

