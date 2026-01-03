POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Berg (Pfalz) (ots) - Am 01.01.2026 gegen 14.30h brannten in Berg in der Lukasstraße Mülltonnen auf einem privaten Anwesen. Durch das Feuer und die Hitze wurden Teile der Hausfassade und Dämmung beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Landau die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

