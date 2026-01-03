PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Kandel (ots)

Gestern Vormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L549 beim Adamshof in Kandel durch. In einer Stunde mussten insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnt werden, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Der Spitzenreiter war mit 85 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Telefon: 07271 9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

